Тиллерсон заявил, что террористы продолжают находить убежище в Пакистане

ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что террористы продолжают находить убежище в Пакистане.

"Мы не можем продолжать статус-кво, где террористические организации продолжают находить безопасное убежище в Пакистане", — сказал Тиллерсон, выступая в Вашингтоне.

"(Террористические организации) растут в размерах и влиянии, и в какой-то момент мы говорим Пакистану — вы сами можете стать целью", — сказал Тиллерсон.

"Пакистан должен начать процесс изменения своих отношений с сетью Хаккани и другими", — уточнил он.

Тиллерсон также заявил, что США хотят работать и делиться информацией с Пакистаном для совместной борьбы с терроризмом.