Тиллерсон заявил о неприятии "российского вмешательства" в дела Украины

ВАШИНГТОН, 13 дек — РИА Новости. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил во вторник, что США не могут принят "вторжение" РФ на Украину.

"Российское вторжение на Украину — это то, то мы не можем принять", — сказал он, выступая в Атлантическом совете в Вашингтоне.

По его словам, в данном случае речь идет не о выборе позиций. "В Сирии Россия выбрала поддерживать (президента) Башара Асада. Мы решили этого не делать. Но когда речь идет о вторжении в другую страну — это невозможно поддержать", — сказал госсекретарь.

Тиллерсон отметил, что "это стало основанием для очень серьезного режима санкций". По его словам, "этот режим не изменится, пока российское вторжение не будет устранено и пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена".

Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и субъектом соглашений по урегулированию. Россия также неоднократно заявляла, что говорить с ней на языке санкций контрпродуктивно.