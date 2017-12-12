"Шестерка" по ядерной сделке с Ираном соберется в Вене 13 декабря

Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото

Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране. Архивное фото

ВАШИНГТОН, 12 дек – РИА Новости, Екатерина Соболь. Заседание совместной комиссии "шестерки" по ядерной сделке с Ираном состоится в среду, 13 декабря, делегацию США возглавит заместитель госсекретаря Томас Шеннон, говорится в сообщении госдепартамента во вторник.

"Заместитель госсекретаря по политическим вопросам Томас Шеннон возглавит американскую делегацию на заседании комиссии по Совместному всеобъемлющего плану действий, которое состоится в Вене 13 декабря", — говорится в сообщении.

"Согласно Совместному плану, совместная комиссия ответственна за наблюдение за внедрением Ираном ядерного соглашения", — напоминает ведомство.