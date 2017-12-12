Обвиняемый в подрыве у автовокзала Нью-Йорка остается в больнице

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

НЬЮ-ЙОРК, 12 дек — РИА Новости. Обвиняемый в организации взрыва в Нью-Йорке Акайед Улла остается в больнице, заявил исполняющий обязанности прокурора южного округа города Джун Ким.

В этой связи он не исключил, что судья зачитает обвинения Улле по видеосвязи.

"Он остается в госпитале", — сообщил Ким журналистам во вторник. Согласно документам, Улла находится в госпитале Белльвью в восточной части Манхэттена, куда 31 октября были доставлены пострадавшие при теракте, организованного Сайфулло Саиповым, и сам исполнитель тогдашней атаки.

По словам прокурора, Улла может появиться в суде для предъявления обвинений "позже сегодня или завтра". Он также не исключил, что предъявление обвинений может состояться в формате видеоконференции.

В понедельник в Нью-Йорке в подземном переходе произошел взрыв — на 42-й улице между 7-й и 8-й авеню в восточной части Манхэттена. По предварительным данным, к телу Уллы было привязано "импровизированное взрывное устройство низкого качества", которое он "умышленно привел в действие". По информации пожарной службы Нью-Йорка, подозреваемый получил ожоги и порезы, еще три человека поблизости — легкие телесные повреждения.