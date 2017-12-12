МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Президент Чехии Милош Земан раскритиковал инициативу лидера Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартина Шульца о создании Соединенных Штатов Европы, сообщает Novinky.cz.

Об этом он заявил во время визита в Словакию.

"Я считаю, что никто не нанес идее европейской федерализации более серьезного ущерба, чем Мартин Шульц этим своим заявлением", — отметил Земан.

По мнению президента, интеграционные процессы в Евросоюзе могут развиваться по-разному — быстрее в одной области и медленнее в другой. Ранее план Шульца назвали нереальным министр иностранных дел Чехии Лубомир Заоралек и вице-спикер Европарламента, чешский представитель Павел Теличка.

Ранее Шульц призвал к углублению европейской интеграции и созданию к 2025 году Соединенных Штатов Европы. Глава МИД Германии Зигмар Габриэль поддержал эту идею, заявив, что подобная инициатива позволит Европе лучше "представлять интересы граждан" в мире.