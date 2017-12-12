Россия должна продолжать укреплять свои вооруженные силы, заявили в Госдуме

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Нет ничего удивительного, что президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет США на 2018 год, но это лишний раз подтверждает, что РФ должна продолжать линию на укрепление своих вооруженных сил, заявила РИА Новости член комитета ГД по международным делам Елена Панина ("Единая Россия").

Трамп во вторник подписал оборонный бюджет США на 2018-й финансовый год

"Нет ничего неожиданного в том, что Трамп подписал беспрецедентно выросший оборонный бюджет США, содержащий, в том числе, 4,6 миллиарда долларов, специально выделенных ЕС для "сдерживания России". Об этом говорят не только все его последние заявления, но и конкретные шаги в геополитическом пространстве", — сказала собеседница агентства.

Политик отметила, что "антироссийская истерия становится тем больше, чем больше укрепляются позиции" России и Владимира Путина.

"Все это не может не вызывать бешеную злобу США и их сателлитов. Это лишний раз подтверждает, что Россия должна продолжать линию на укрепление своих вооруженных сил", — сказала депутат.

Она подчеркнула, что при этом, безусловно, нужно обратить больше внимания на решение внутренних проблем, на рост экономики, так как военная мощь страны базируется, в первую очередь, на развитой внутренней экономике.

"Но нужно сказать, что за все эти годы, начиная с 2014, — ввода санкций, информационной войны, которая против нас ведется, – наш народ только сплотился, началось бурное развитие в сельском хозяйстве, подвижки в промышленности, других сферах реальной экономики. Военный комплекс России сегодня состоит из суперсовременного вооружения – мы производим полный замкнутый цикл, включая электронику", — добавила парламентарий.

Панина напомнила, что во все времена Запад "стеной шел" на Россию: "будь то Московская Русь, Российская империя, СССР или теперь Российская Федерация". "Однако чем больше мы испытываем внешнее давление, тем крепче становится Россия. Пока что победить нас никому не удавалось. Уверена, что наш исторический опыт актуален и сегодня", — заключила депутат.

Ранее сенат США принял по упрощенной процедуре и направил на подпись президенту Дональду Трампу оборонный бюджет на 2018 год в размере 692 миллиарда долларов. В 2017 году он был 619 миллиардов долларов. Согласно документу, существует несколько факторов, способствующих росту расходов. Среди них — призывы увеличить численность вооруженных сил страны до 1,2 миллиона к 2027 году, планы по увеличению количества военных кораблей от 279 до 355, числа подразделений истребителей ВВС с 55 до 60, а также вероятное увеличение численности морских пехотинцев. В частности, бюджет предполагает выделение 4,6 миллиарда на инициативу по поддержке американских союзников в Европе, направленную на сдерживание России.