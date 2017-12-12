Подозреваемый во взрыве в Нью-Йорке заявил, что действовал от имени ИГ*

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве. 11 декабря 2017

ВАШИНГТОН, 12 дек — РИА Новости. Подозреваемый в организации взрыва в Нью-Йорке Акайед Улла заявил, что действовал от имени террористической группировки "Исламское государство"*, говорится в обвинительном заключении.

"Я сделал это ради "Исламского государства"*, — цитирует обвинение слова Уллы. Он также признал, что собрал бомбу, и пояснил, что специально организовал теракт в будний день.

Федеральные обвинения против Уллы выдвинуты в дополнение к обвинениям в местном суде. Федеральные обвинения предъявлены по пяти пунктам, включая предоставление материальной поддержки террористической организации, использование оружия массового поражения и устройство взрыва в публичном месте.

При взрыве в нью-йоркской подземке в понедельник пострадали четыре человека, включая самого террориста. Улла с ожогами и порезами доставлен в больницу, где содержится под стражей.

* Террористическая организация, запрещенная в России