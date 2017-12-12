Человечество проигрывает битву против изменения климата, считает Макрон

ПАРИЖ, 12 дек — РИА Новости. Человечество проигрывает битву против изменения климата, необходимо действовать гораздо более активно, чтобы защитить планету и обеспечить сохранение природы для будущих поколений, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, открывая международную конференцию по климату One Planet Summit.

"Не нужно заблуждаться, говорить себе, что мы живем в хороший период, что все отлично. Нет, мы проигрываем битву… Мы двигаемся слишком медленно, в этом главная проблема", — сказал Макрон.

По его словам, проблема изменения климата обсуждается на протяжении двух десятков лет, однако делается мало. Он напомнил, что два года назад впервые лидеры большинства стран мира подписали в Париже соглашение по климату. Это стало первым шагом, однако темпы его реализации оставляют желать лучшего.

"Пришло время действовать. Проблема стала неотложной, и вызов нашему поколению заключается в том, чтобы действовать как можно быстрее, выиграть эту битву против времени, против неизбежности, реализовать конкретные шаги, которые помогут изменить наши страны, наши экономики, наше общество, чтобы наши дети, а, возможно, даже сами мы могли выбрать свое будущее и планету, а не страдать от глобального потепления, исчезновения наиболее уязвимых стран и глубокой трансформации мира", — сказал президент Франции.