Генпрокуратура ФРГ обвинила офицера бундесвера в планировании терактов

БЕРЛИН, 12 дек — РИА Новости. Генпрокуратура ФРГ выдвинула обвинения против старшего лейтенанта немецкого бундесвера Франко А. в подготовке тяжкого преступления против государства, а также в воровстве, подлоге и нарушении закона об обороте оружия и взрывчатых веществ.

"Он планировал из националистических убеждений в неизвестный момент совершить атаку на высокопоставленных политиков и представителей гражданского общества, которые, с точки зрения обвиняемого, демонстрировали особенно активное, дружеское участие в отношении беженцев", — говорится в заявлении ведомства, сделанном во вторник.

Обвинения были выдвинуты 4 декабря в высшем земельном суде Франкфурта-на-Майне.

В частности, Франко А. собирался совершить нападение на министра юстиции ФРГ Хайко Мааса, экс-вице-президента немецкого бундестага Клаудию Рот, гражданскую активистку и правозащитницу Анетту Кахане. Для осуществления своего плана он подготовил четыре единицы огнестрельного оружия, более тысячи патронов, более 50 гранат. Часть оружия была похищена с военного склада бундесвера.

Кроме того, Франко А. незаконно зарегистрировался в качестве беженца из Сирии в миграционном ведомстве Германии, чтобы "использовать эту фальшивую личность для направления следствия по ложному следу", выдав нападения на политиков и общественных деятелей за "радикально-исламистские теракты, осуществленные беженцами", что "усилило бы чувство угрозы" в обществе по отношению к прибывающим.

Следствие в отношении проходящих по делу Франко А., Максимилиана Т. и Матиаса Ф. пока не завершено, говорится в заявлении генпрокуратуры.

Немецкие правоохранители арестовали в апреле текущего года двух офицеров бундесвера, в том числе 28-летнего старшего лейтенанта Франко А., их подозревают в подготовке теракта из правоэкстремистских убеждений.

Ранее сообщалось, что на квартире пособника подозреваемых, студента из города Оффенбах, были обнаружены боеприпасы, похищенные из воинской части, а Франко А. незадолго до ареста приобрел в Австрии пистолет. В ходе обысков следователи обнаружили инструкцию о том, как собрать бомбу, сообщил еженедельник Spiegel. Согласно данным следствия, Франко А. также незаконно получил статус беженца в миграционной службе, представившись выходцем из Сирии. Немецкие СМИ предположили, что это было сделано в целях получения доступа к беженцам для организации теракта.