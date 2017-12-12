В ЛНР не увидели со стороны Киева готовности к обмену пленными

ЛУГАНСК, 12 дек — РИА Новости. Представители самопровозглашенной Луганской народной республики по окончании видеоконференции гуманитарной подгруппы по Донбассу на тему подготовки к обмену пленными не увидели готовности Киева к обмену, заявила представитель ЛНР в подгруппе, руководитель рабочей группы по обмену военнопленными Ольга Кобцева.

Ранее лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст 306 человек, ополченцы вернут 74. В ДНР и ЛНР заявили, что готовы к обмену пленными. На заседании контактной группы неоднократно отмечали, что стороны работают над тем, чтобы провести обмен пленными до новогодних и рождественских праздников.

"К сожалению, конструктива переговорного процесса не произошло, украинская сторона затягивала всячески время по надуманным причинам", — сказала Кобцева журналистам.

По ее словам, на видеоконференции отсутствовал "ответственный за проведение обмена" Виктор Медведчук. "Надеемся, что в следующую встречу, которая пройдет в виде видеоконференции, все-таки украинская сторона в письменном виде подтвердит свою готовность к проведению обмена удерживаемыми лицами и решит все свои проблемы внутри своего государства. И не будет их выносить на переговорный процесс", — добавила Кобцева.

Она подчеркнула, что дата обмена пленными не была названа. "Готовности к обмену с украинской стороны мы не увидели", — заявила Кобцева, выразив надежду, что до Нового года представители Киева выполнят свое обещание произвести обмен. По ее словам, следующая дата видеоконференции будет уточняться координатором группы.