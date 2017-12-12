В Бангкоке презентовали сборник речей Путина на тайском языке

БАНГКОК, 12 дек – РИА Новости. Презентация сборника речей президента РФ Владимира Путина, изданного Центром по изучению стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) МГИМО МИД РФ в сотрудничестве с таиландским Тхаммасатским университетом, состоялась во вторник в Бангкоке.
Презентацию, которая проходила в отделении по изучению России и русского языка Тхаммасатского университета, вели соавторы проекта: директор Центра АСЕАН МГИМО доктор исторических наук Виктор Сумский и многолетний руководитель отделения России и русского языка профессор Йотбун Лэтрит.
"В последние десятилетия Запад пытался навязать миру ложный образ России как ослабленной страны. Читая речи, изданные в этом сборнике, вы увидите совершенно иной образ России – сильной и готовой защищать свой суверенитет и свои ценности от любых посягательств. Каждая из этих речей, обращенных к мировому сообществу, четко и ясно демонстрирует это", — сказал во вступительном слове директор Центра АСЕАН МГИМО.
Профессор Лэтрит рассказала о работе над переводом, которую она вела совместно с преподавателем отделения русского языка Вичани Сисанит и редактором сборника, преподавателем тайского языка и доцентом МГИМО МИД РФ Людмилой Ларионовой.
"Это была непростая и очень интересная работа. Мы, переводчики книги, любим Россию и русский народ, и это чувство помогало нам на протяжении всего периода работы над сборником", — сказала она.
Виктор Сумский рассказал РИА Новости о том, как отбирались речи президента для сборника, к настоящему моменту изданного в трех странах Юго-Восточной Азии – в Малайзии на английском и малайском языках, в Индонезии на индонезийском, и в Таиланде – на тайском языке.
"Сборник открывается мюнхенской речью. Там, по существу, намечены основные подходы к темам закрепления в мире независимой позиции, которую Россия занимала всегда, удержания и живого развития тех устоев культуры и национального мировоззрения, которые всегда были для нас характерны", — рассказал он.
"За мюнхенской следует крымская речь президента. Дальше — валдайская речь 2014 года, в которой говорится, о том, что в мире начинается игра без правил, и о том, как важно в этой обстановке сохранить себя", — сказал Сумский.
"Ну и, наконец, это речь, посвященная 50-летию ООН, в которой звучала, прежде всего, тема необходимости соблюдения международного права не в каких-то его вновь придуманных версиях, а в тех, которые были закреплены в Уставе ООН после Второй мировой войны", — пояснил он.