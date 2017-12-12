В Бангкоке презентовали сборник речей Путина на тайском языке

БАНГКОК, 12 дек – РИА Новости. Презентация сборника речей президента РФ Владимира Путина, изданного Центром по изучению стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) МГИМО МИД РФ в сотрудничестве с таиландским Тхаммасатским университетом, состоялась во вторник в Бангкоке.

Презентацию, которая проходила в отделении по изучению России и русского языка Тхаммасатского университета, вели соавторы проекта: директор Центра АСЕАН МГИМО доктор исторических наук Виктор Сумский и многолетний руководитель отделения России и русского языка профессор Йотбун Лэтрит.

© РИА Новости / Евгений Беленький Презентация сборника речей президента РФ Владимира Путина на тайском языке, Таиланд. 12 декабря 2017 © РИА Новости / Евгений Беленький Презентация сборника речей президента РФ Владимира Путина на тайском языке, Таиланд. 12 декабря 2017

"В последние десятилетия Запад пытался навязать миру ложный образ России как ослабленной страны. Читая речи, изданные в этом сборнике, вы увидите совершенно иной образ России – сильной и готовой защищать свой суверенитет и свои ценности от любых посягательств. Каждая из этих речей, обращенных к мировому сообществу, четко и ясно демонстрирует это", — сказал во вступительном слове директор Центра АСЕАН МГИМО.

Профессор Лэтрит рассказала о работе над переводом, которую она вела совместно с преподавателем отделения русского языка Вичани Сисанит и редактором сборника, преподавателем тайского языка и доцентом МГИМО МИД РФ Людмилой Ларионовой.

"Это была непростая и очень интересная работа. Мы, переводчики книги, любим Россию и русский народ, и это чувство помогало нам на протяжении всего периода работы над сборником", — сказала она.

© РИА Новости / Евгений Беленький На презентации сборника речей президента РФ Владимира Путина на тайском языке, Таиланд. 12 декабря 2017 © РИА Новости / Евгений Беленький На презентации сборника речей президента РФ Владимира Путина на тайском языке, Таиланд. 12 декабря 2017

Виктор Сумский рассказал РИА Новости о том, как отбирались речи президента для сборника, к настоящему моменту изданного в трех странах Юго-Восточной Азии – в Малайзии на английском и малайском языках, в Индонезии на индонезийском, и в Таиланде – на тайском языке.

"Сборник открывается мюнхенской речью. Там, по существу, намечены основные подходы к темам закрепления в мире независимой позиции, которую Россия занимала всегда, удержания и живого развития тех устоев культуры и национального мировоззрения, которые всегда были для нас характерны", — рассказал он.

"За мюнхенской следует крымская речь президента. Дальше — валдайская речь 2014 года, в которой говорится, о том, что в мире начинается игра без правил, и о том, как важно в этой обстановке сохранить себя", — сказал Сумский.

"Ну и, наконец, это речь, посвященная 50-летию ООН, в которой звучала, прежде всего, тема необходимости соблюдения международного права не в каких-то его вновь придуманных версиях, а в тех, которые были закреплены в Уставе ООН после Второй мировой войны", — пояснил он.