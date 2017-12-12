В ДНР назвали предварительную дату следующей видеоконференции по Донбассу

ДОНЕЦК, 12 дек — РИА Новости. Представителям гуманитарной подгруппы контактной группы по Донбассу не удалось в ходе видеоконференции договориться о дате обмена пленными, следующая видеоконференция может пройти 15 декабря, заявила журналистам во вторник омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова.

Ранее лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук заявил, что Киев и самопровозглашенные ДНР и ЛНР согласовали списки пленных для обмена; на первом этапе Киев передаст 306 человек, ополченцы вернут 74. В ДНР и ЛНР заявили, что готовы к обмену пленными. Представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы Ольга Кобцева ранее сообщила, что в ЛНР рассчитывают вскоре определить дату обмена. На заседании контактной группы неоднократно отмечали, что стороны работают над тем, чтобы провести обмен пленными до новогодних и рождественских праздников.

"Только что закончилась видеоконференция с украинской стороной о поводу предстоящего обмена. К сожалению, не удалось услышать дату предстоящего обмена. Украинская сторона уходит от ответа. Мы сейчас возвращаемся к процессу верификации. Донецкая народная республика полностью готова к обмену. Готовы обмен произвести хоть завтра… Я надеюсь, что украинская сторона сможет уладить все свои проблемы до пятницы, потому что предварительно выйдем в скайп в пятницу. При условии, что будет ответственный за обмен — господин Медведчук", — сказала Морозова.