Ирак стремится к усилению военного сотрудничества с Россией, заявил посол

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Ирак стремится к продолжительному и сильному военному сотрудничеству с Россией после объявления победы над террористической группировкой "Исламское государство"*, заявил РИА Новости посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади Аль-Азари.

Ранее премьер-министр и главнокомандующий вооруженными силами Ирака Хайдер аль-Абади объявил о победном завершении войны против ИГ* после восстановления контроля над всей границей с Сирией.

"Военное сотрудничество с Россией существует на протяжении нескольких лет и десятилетий, так что я думаю, что это очень важно. Каждой стране необходима военная мощь для защиты граждан. Я думаю, что наше военное сотрудничество с Россией продолжится, и надеюсь, что оно станет еще крепче", — заявил посол.

Аль-Азари добавил, что Ирак намерен поддержать Сирию, чтобы помочь в стабилизации ситуации. "Ирак всегда будет стремиться поддерживать сирийцев, сирийский народ и правительство", — сказал посол.

Он также призвал к выводу иностранного военного контингента из Сирии. "Если военные операции закончены в Сирии, тогда, я думаю, это будет очевидным планом действий — поддержать сирийское правительство, сирийский народ и вывести войска. А следующим шагом будет политическая поддержка", — заявил Аль-Азари.

Президент РФ Владимир Путин в понедельник посетил российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Выступая перед военными, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу, Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН. Также Путин провел встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом.

* Террористическая организация, запрещенная в России