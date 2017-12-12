Политолог объяснил депопуляцию Литвы русофобией

ВИЛЬНЮС, 12 дек — РИА Новости. Политика литовских властей направлена на разрыв экономических связей, которые сформировались еще во времена Советского Союза, и приводит к закрытию предприятий и нехватке рабочих мест, заявил в интервью Sputnik Литва политолог, профессор НИУ "Высшая школа экономики" Олег Матвейчев.

Отсутствие экономического роста в республике приводит к высокой эмиграции населения, продолжил эксперт.

"Мы наблюдаем по сути дела депопуляцию. Причина этому — русофобская политика Литвы, которая привела и приводит к тому, что разрываются традиционные связи, которые были еще с Советского Союза. Соответственно закрываются и разоряются предприятия, людям негде работать", — отметил политолог.

Матвейчев рассказал, что избыток рабочей силы идет в основном в Англию, поскольку "есть опасения, что Brexit постепенно состоится, и будут затруднены какие-либо возможности эмигрировать в страну".

"Те, кто имел такое желание, намерение, они торопятся", — заключил он.

Как отмечает Sputnik, эмиграция граждан Литвы с каждым годом увеличивается. По данным департамента статистики, с января по декабрь из страны выехали 54,6 тысячи человек, что гораздо больше, чем за тот же период времени в прошлом году.

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