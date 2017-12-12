В посольстве РФ в Индии не знают, есть ли россияне среди пострадавших в ДТП

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 дек — РИА Новости. Посольство России в Нью-Дели не располагает информацией о возможных пострадавших среди россиян после падения в реку туристического автобуса в индийском штате Керала на юге Индии, заявил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства Михаил Воробьев.

"Такая информация к нам не поступала", — сказал он.

Как сообщило ранее местное информагентство PTI, автобус с туристами, следовавший по маршруту Бангалор — Талассери, упал в реку Перингатур на юге Индии. Причиной происшествия, по предварительной версии, стало неосторожное вождение. Водитель автобуса выехал на мост на высокой скорости, однако не справился с управлением, в результате чего автобус протаранил перила и рухнул в воду. По данным PTI, жертвами ДТП стали три человека.

Отмечается, что все пострадавшие доставлены в ближайшие медучреждения. Некоторые из них находятся в критическом состоянии. Полиция устанавливает обстоятельства случившегося. Водитель автобуса после выписки из больницы будет арестован, сообщает агентство.