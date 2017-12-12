СМИ сообщили о пострадавших при землетрясении на юго-востоке Ирана

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Не менее 17 человек пострадали в результате землетрясения в провинции Керман на юго-востоке Ирана, передает агентство ISNA со ссылкой на местные медслужбы.

"Последние озвученные данные по пострадавшим, получившим непрямые травмы (во время бегства), связанным с землетрясением, — 17 человек", — сообщил агентству глава аварийно-спасательной службы провинции Керман Мохаммад Сабери.

Кроме того, как заявили в иранском Красного полумесяце, в результате землетрясения были разрушены стены старых домов.

Как сообщил Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC), во вторник землетрясение магнитудой 5,9 произошло в восточной части Ирана. В то же время иранский сейсмологический центр сообщил о землетрясении магнитудой 6,2 в окрестностях поселка Хедждак в провинции Керман, значительная часть которой пролегает в пустынной местности.

В середине ноября в провинции Керманшах, на границе Ирана и Ирака, произошло землетрясение магнитудой 7,2. Подземные толчки ощущались и в других странах региона, в том числе в Кувейте, ОАЭ и Израиле. По последним данным, число жертв землетрясения достигло 620 человек.