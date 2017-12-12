Россия эвакуировала сотрудников посольства в Йемене, сообщили СМИ

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Саудовское государственное информационное агентство SPA сообщило, что российский самолет эвакуировал из йеменской столицы Саны сотрудников посольства России и других граждан страны.

"Официальный источник в международной коалиции (по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой ИГ) сообщил, что в отдел эвакуации и гуманитарных операций поступила просьба разрешить российскому самолету эвакуировать сотрудников посольства России и граждан страны из аэропорта Саны", — говорится в сообщении.

В российском посольстве в Сане на звонок РИА Новости не ответили.

По данным источника агентства, прибывший в аэропорт Саны самолет вылетел из воздушной гавани в 15.04 по местному времени (совпадает с мск). "На борту самолет сотрудники посольства", — говорится в сообщении агентства.