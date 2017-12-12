Иракская армия не будет создавать координационный центр с силами SDF

КАИР, 12 дек — РИА Новости. Официальный представитель иракской армии Яхъя Расул опроверг в комментарии для РИА Новости утверждения поддерживаемых США "Сирийских демократических сил" (SDF) о создании координационного центра совместно с иракской армией.

SDF сообщили ранее, что основывают координационный центр совместно с иракской армией для защиты безопасности на сирийско-иракской границе. Отмечалось, что решение принято по итогам встречи командующих операциями SDF и армии Ирака в приграничных районах.

"Сообщения о создании координационного центра с SDF некорректны. Что произошло на самом деле: состоялась встреча командующего операциями армии Ирака в районе Джазира с командующим SDF на приграничной зоне Сирии. Целью встречи была лишь координация, не больше и не меньше. Это естественно, когда наши отряды подходят к какой-либо точке", — заявил Расул РИА Новости.

Заявление последовало за объявлением в субботу премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади о восстановлении контроля иракскими вооруженными силами над всей границей с Сирией и завершении войны против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Альянс "Сирийские демократические силы" был создан в 2015 году на основе курдских отрядов самообороны и ряда арабских сирийских формирований, и получает поддержку международной коалиции во главе с США для противостояния террористам ИГ*.

* Террористическая организация, запрещенная в России