ЕС намерен продлить экономические санкции против России, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 12 дек – РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз намерен продлить экономические санкции против России еще на полгода, сам санкционный режим не изменится, заявил РИА Новости высокопоставленный источник в ЕС.

По информации высокопоставленного представителя ЕС, Евросоюз продлит экономические санкции против России, действующие до конца января 2018 года, по итогам саммита организации в четверг. На саммите лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Эммануэль Макрон сообщат коллегам о ситуации с выполнением минских договоренностей.

"(Санкции продлят) на шесть месяцев. Насколько я знаю, изменений не будет", — сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о сроках и возможных изменениях.