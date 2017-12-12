В Нидерландах задержали боснийского военного атташе за военные преступления

БЕЛГРАД, 12 дек – РИА Новости. Военный атташе посольства Боснии и Герцеговины (БиГ) в Нидерландах Энес Яхич был задержан в понедельник при пересечении границы БиГ по подозрению в совершении военных преступлений против боснийских сербов в 1992 году, сообщила прокуратура республики.

Яхич был командиром специального подразделения полиции Республики БиГ в районе города Кониц, когда силы бошняков (славян-мусульман) заняли в мае 1992 года населенное сербами село Брадина. После этого по данным прокуратуры, местное население подверглось пыткам, изнасилованиям, насильственному перемещению и убийствам.

"Подозреваемый находится под следствием по подозрению в преступлениях против человечности на территории Коница и окрестностей в 1992 году. В отношении его применена мера ареста", — отметил глава пресс-службы надзорного органа Борис Грубешич.

Агентство по защите и расследованиям (SIPA) БиГ задержало в минувший понедельник 13 человек, которых прокуратура страны обвиняет в военных преступлениях над боснийскими сербами в ходе войны 1992-1995 годов в районе Коница. Среди них бывший начальник полицейской станции Кониц Шефик Никшич, командир диверсионной группы "Акрепи" Сеад Юсуфбегович, и другие члены вооруженных формирований боснийских мусульман.

Одним из самых резонансных преступлений в СМИ региона стал расстрел в июле 1992 года сербской семьи преподавателей гимназии в Конице Джуро и Власты Голубович, включая пятилетнего сына Павле и семилетнего Петра, который пережил первую попытку убийства и впоследствии был расстрелян бошняцкой полицией повторно.