Премьер Грузии прокомментировал возможную экстрадицию Саакашвили на родину

ТБИЛИСИ, 12 дек – РИА Новости. Возможная экстрадиция экс-президента Михаила Саакашвили на родину не обсуждалась с Украиной на политическом уровне, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили

Он отметил, что слышал очень много разных спекуляций и конспиративных теорий по этому вопросу.

"Поверьте, нам с нашей партнерской и дружественной страной Украиной предстоит рассмотреть много вопросов, и, действительно, эти вопросы не рассматриваются на политическом уровне", — цитирует Sputnik Грузия слова Квирикашвили.

По его словам, этот тема не выходила за рамки отношений правоохранительных институтов Грузии и Украины.

Саакашвили, который покинул Грузию в ноябре 2013 года, на родине заочно проходит по нескольким уголовным делам. Грузия не раз обращалась к Украине с просьбой о его задержании и экстрадиции, но пока тот был губернатором Одесской области, получала отказ. Теперь Саакашвили — украинский оппозиционер, против которого прокуратура этой страны завела дело.

На Украине Саакашвили обвиняют в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их деятельности. Первые попытки задержать его оказались неудачными: 5 декабря соратники бывшего губернатора блокировали машину силовиков и силой вытащили оттуда Саакашвили, на котором уже были наручники, а 6 декабря — оказали сопротивление силовикам в палаточном городке у Верховной Рады. Протестующие у здания парламента требуют импичмента президента Петра Порошенко.

Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, в квартире его друга, куда он отправился, чтобы полечиться: проведя несколько ночей в палаточном городке, он заболел.

Несмотря на требование прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте Саакашвили, через три дня Печерский районный суд Киева отпустил его под поручительство депутатов Рады.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Саакашвили в том, что организованные им акции были проплачены окружением бывшего президента Виктора Януковича с целью свержения власти в стране. Он подчеркнул, что Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура "сорвали план-реванш Януковича". Саакашвили назвал это ложью.

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