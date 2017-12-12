Премьер Грузии прокомментировал возможную экстрадицию Саакашвили на родину

16:4112.12.2017
(обновлено: 17:05 12.12.2017)
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ТБИЛИСИ, 12 дек – РИА Новости. Возможная экстрадиция экс-президента Михаила Саакашвили на родину не обсуждалась с Украиной на политическом уровне, заявил премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили
Он отметил, что слышал очень много разных спекуляций и конспиративных теорий по этому вопросу.
"Поверьте, нам с нашей партнерской и дружественной страной Украиной предстоит рассмотреть много вопросов, и, действительно, эти вопросы не рассматриваются на политическом уровне", — цитирует Sputnik Грузия слова Квирикашвили.
По его словам, этот тема не выходила за рамки отношений правоохранительных институтов Грузии и Украины.
Саакашвили, который покинул Грузию в ноябре 2013 года, на родине заочно проходит по нескольким уголовным делам. Грузия не раз обращалась к Украине с просьбой о его задержании и экстрадиции, но пока тот был губернатором Одесской области, получала отказ. Теперь Саакашвили — украинский оппозиционер, против которого прокуратура этой страны завела дело.
Во вторник с утра в квартиру Михаила Саакашвили в Киеве с обыском пришли правоохранители. Следственные действия Генпрокуратуры проходили при поддержке сотрудников СБУ. Обыск был проведен на основании решения суда. Политик был задержан на крыше собственного дома, откуда он грозился прыгнуть после того, как правоохранители оказались у него в квартире.
У подъезда дома, где живет Саакашвили, к этому момент собралась толпа сторонников политика, которые старались "отбить" экс-губернатора Одесской области у силовиков.
Сначала сторонники Саакашвили попытались штурмовать ряды спецназа, которые шеренгой перекрыли доступ к входу в подъезд, где находится квартира политика. Активисты использовали в качестве тарана мусорные контейнеры.
Позже активисты заблокировали микроавтобус, на котором несколько полицейских и спецназовцев пытались вывезти политика через улицу Трехсвятительскую.
Микроавтобус с политиком окружили несколько сотен людей, которые перекрыли улицу с обеих сторон, заблокировав любое движение. Некоторые активисты ложились на асфальт, другие пытались перевернуть один из находящихся рядом автомобилей, чтобы заблокировать проезд.
Служба безопасности Украины сообщила, что Саакашвили подозревают в "содействии участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности", планируется его допрос. Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до пяти лет.
Во время столкновений сторонники экс-президента Грузии взрывали петарды и срывали каски с сотрудников правоохранительных органов.
Генпрокурор Украины Юрий Луценко ожидает, что суд по избранию меры пресечения для экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили состоится в среду, правоохранители намерены ходатайствовать о домашнем аресте политика.
Полиция в Киеве применила слезоточивый газ против сторонников Саакашвили, которые заблокировали микроавтобус с задержанным политиком.
Однако это не умерило пыл активистов. Они забрались на крышу микроавтобуса с задержанным политиком и развернули флаг Украины.
Сторонники Саакашвили начали ломать строительный забор, установленный в сквере рядом с заблокированным микроавтобусом с политиком, и начали сооружать баррикады.
Активисты пробили колеса микроавтобуса, на котором украинские правоохранители пытались вывезти задержанного экс-президента Грузии, после этого взломали дверь машины и освободили Саакашвили.
После освобождения политик назвал "наглой ложью" обвинения генпрокурора Украины в его адрес и призвал всех выйти на Майдан. Саакашвили заявил, что направится в парламент, "требовать импичмента" президента Украины.
На Украине Саакашвили обвиняют в содействии участникам преступных организаций и сокрытии их деятельности. Первые попытки задержать его оказались неудачными: 5 декабря соратники бывшего губернатора блокировали машину силовиков и силой вытащили оттуда Саакашвили, на котором уже были наручники, а 6 декабря — оказали сопротивление силовикам в палаточном городке у Верховной Рады. Протестующие у здания парламента требуют импичмента президента Петра Порошенко.
Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, в квартире его друга, куда он отправился, чтобы полечиться: проведя несколько ночей в палаточном городке, он заболел.
Несмотря на требование прокуратуры о круглосуточном домашнем аресте Саакашвили, через три дня Печерский районный суд Киева отпустил его под поручительство депутатов Рады.
Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил Саакашвили в том, что организованные им акции были проплачены окружением бывшего президента Виктора Януковича с целью свержения власти в стране. Он подчеркнул, что Служба безопасности Украины и Генеральная прокуратура "сорвали план-реванш Януковича". Саакашвили назвал это ложью.
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"Мы победим" – Саакашвили выступил перед сторонниками после освобождения