Прокуратура Грузии не будет вновь просить Украину об экстрадиции Саакашвили

Михаил Саакашвили во время судебного процесса по избранию ему меры пресечения в Печерском районном суде Киева. 11 декабря 2017

Михаил Саакашвили во время судебного процесса по избранию ему меры пресечения в Печерском районном суде Киева. 11 декабря 2017

ТБИЛИСИ, 12 дек – РИА Новости. Грузинская прокуратура не видит необходимости вновь обращаться к Украине с просьбой об отправке экс-президента Михаила Саакашвили на родину, однако надеется, что каждый разыскиваемый страной гражданин будет в итоге экстрадирован в Грузию, заявил заместитель прокурора Мамука Васадзе.

Печерский районный суд Киева в понедельник отклонил ходатайство прокуратуры об избрании для Саакашвили меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, политик остался на свободе. Прокуратура намерена обжаловать решение суда.

"В свое время мы обратились к Украине несколько раз и получили соответствующие ответы. На данном этапе нет необходимых обстоятельств, чтобы вновь обращаться. У нас есть ожидания в отношении каждого лица, которое разыскивается по нашему законодательству, что при задержании в каком-либо государстве, произойдет экстрадиция в Грузию", — заявил Васадзе журналистам во вторник.

Саакашвили был задержан в Киеве 5 декабря в рамках уголовного дела о содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности. Однако сторонники отбили его у правоохранителей, после чего отправились на митинг в центр Киева. На следующий день правоохранители пришли в палаточный городок к Саакашвили, где его соратники оказали им сопротивление. Задержать Саакашвили удалось только 8 декабря поздно вечером, после чего его привезли в изолятор Службы безопасности Украины. Экс-президенту Грузии по вменяемой ему статье грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам и несколько раз обращалась к украинской стороне с просьбой об экстрадиции бывшего президента.