СМИ: в Бангладеш задержали жену возможного организатора взрыва в Нью-Йорке

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве

Полицейские у автовокзала Порт-Аторити в Нью-Йорке после сообщения о взрыве

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 дек — РИА Новости. Контртеррористическое подразделение полиции Бангладеш во вторник задержало жену Акайеда Уллы, подозреваемого в организации взрыва в центре Нью-Йорка 11 декабря, сообщает интернет-издание bdnews24 со ссылкой на правоохранительные органы страны.

В понедельник в Нью-Йорке в подземном переходе произошел взрыв. Инцидент произошел на 42-й улице между 7 и 8 авеню в восточной части Манхэттена. По предварительным данным, к телу подозреваемого Акайеда Уллы было привязано "импровизированное взрывное устройство низкого качества", которое он "умышленно привел в действие". По информации пожарной службы Нью-Йорка, подозреваемый получил ожоги и порезы, еще три человека поблизости — легкие телесные повреждения.

Как заявил изданию представитель полиции Бангладеш Сайфулла Ислам, помимо супруги Уллы силовики задержали двоих членов ее семьи. "Все трое были задержаны для допроса", — сказал Ислам.

По его словам, поиск жены "подрывника" начался сразу же после того, как власти США передали Бангладеш информацию о личности подозреваемого.

В настоящее время Акайед Уалла находится в больнице. Ранее СМИ сообщали, что он уроженец Бангладеш и живет в Бруклине. В США он приехал семь лет назад по визе F4, которая выдается людям, братья или сестры которых являются американскими гражданами.