На Украине обвинили Поклонскую в "военном преступлении"

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Экс-прокурора Крыма и депутата Госдумы Наталью Поклонскую на Украине назвали военным преступником, сообщает УНН.

Об этом на брифинге заявил прокурор Автономной Республики Крым Гюндуз Мамедов. Возглавляемая им структура сохранилась в генпрокуратуре Украины, несмотря на воссоединение полуострова с Россией.

По словам Мамедова, его ведомство в ближайшее время планирует "дать оценку" действиям Поклонской по факту запрета в России "Меджлиса крымскотатарского народа"*.

"У нас тоже есть эпизод по ней (Поклонской — прим. ред.), в частности, запрета Меджлиса*. И в ближайшее время мы дадим оценку ее действий по этому факту", — заявил он.

Мамедов добавил, что Киев квалифицирует запрет организации как "военное преступление", не уточнив при этом, почему.

Крым стал регионом России после проведенного в марте 2014 года референдума. Местные власти его устроили после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Киев по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

*Экстремистская организация, запрещенная в России