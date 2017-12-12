Трамп объяснил популярность обвинений в домогательствах в США

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Демократы США не сумели найти доказательства сговора с Россией и перешли к обвинениям в домогательствах, написал президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Несмотря на тысячи часов и миллионы долларов, которые потратили демократы, они оказались не способны доказать никакого сговора с Россией. Теперь они переходят к ложным обвинениям и сфабрикованным историям про женщин, которых я не знаю и/или никогда не видел. Фейковые новости!" — написал Трамп.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс ранее предложила репортерам "перевернуть страницу" с обвинениями Трампа в приставании к трем женщинам, которые в понедельник вновь напомнили о своих обвинениях.

В конгрессе США сейчас идут независимые расследования по поводу якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США, на которых победил Трамп. Аналогичное расследование также ведет ФБР. В американских СМИ регулярно появляются сообщения, как правило, со ссылкой на неназванные источники, о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и бизнесменами.

Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что нет никаких фактов, подтверждающих это.