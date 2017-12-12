Суд в Киеве перенес рассмотрение иска Саакашвили по отказу ему в защите

Михаил Саакашвили во время судебного процесса по избранию ему меры пресечения в Печерском районном суде Киева. 11 декабря 2017

Михаил Саакашвили во время судебного процесса по избранию ему меры пресечения в Печерском районном суде Киева. 11 декабря 2017

КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. Окружной административный суд Киева перенес на 18 декабря рассмотрение жалобы бывшего президента Грузии, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили на решение миграционной службы Украины, которая отказала политику в предоставлении дополнительной защиты в стране, заявил РИА Новости во вторник адвокат политика Павел Богомазов.

Ранее окружной админсуд Киева назначил рассмотрение жалобы Саакашвили на 12 декабря.

"Заседание перенесено на 18 декабря по ходатайству технического характера. Мы не возражали", — заявил Богомазов.

В суде сообщили, что Саакашвили просит признать незаконной бездеятельность миграционной службы, которая отказала ему в предоставлении дополнительной защиты на Украине. Также политик просит обязать миграционную службу еще раз рассмотреть его заявление о предоставлении ему дополнительной защиты.

Адвокат Саакашвили ранее подал в миграционную службу заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства, с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию. Ведомство отказало в рассмотрении данного заявления в связи с тем, что оно было подано не лично Саакашвили, а его представителями. Позже экс-президент Грузии повторно, на этот раз лично, подал заявление о предоставлении ему статуса дополнительной защиты на Украине.

Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Мостиский районный суд Львовской области признал Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы и назначил ему штраф в размере около 130 долларов. Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили в ноябре 2013 года. Главная прокуратура Грузии заочно предъявила ему обвинения по нескольким уголовным делам.