Генпрокурор России встретился с главой Интерпола в Лионе

ЛИОН (Франция), 12 дек — РИА Новости, Виктория Иванова. Генеральный прокурор России Юрий Чайка провел переговоры с генеральным секретарем Интерпола Юргеном Штоком в штаб-квартире организации во французском Лионе.

Как сообщили РИА Новости в российской делегации, Чайка в ходе встречи со Штоком отметил, что "сотрудничество правоохранительных органов по каналам Международной организации уголовной полиции – Интерпола в складывающейся обстановке с учетом усиления террористической угрозы приобрело особое значение".

Генпрокурор заявил, что взаимодействие РФ с зарубежными партнерами и генеральным секретариатом Интерпола "характеризуется высокой динамичностью и эффективностью".

В ходе встречи Чайка и Шток обсудили реализацию решений, принятых в сентябре 2017 года на 86-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола в Пекине.

В российскую делегацию, которая прибыла во Францию с рабочим визитом, вошли также заместитель генерального прокурора РФ Саак Карапетян и представители подразделений Генеральной прокуратуры РФ.