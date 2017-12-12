Опрос показал, кого граждане Турции считают политическим союзником страны

АНКАРА, 12 дек — РИА Новости. Граждане Турции называют Россию и тюркоязычные государства в качестве главных политических союзников своей страны, в то время как основным экономическим партнером они считают ЕС, об этом свидетельствуют итоги социологического опроса Фонда экономического развития (IKV), приведенные в полученном РИА Новости пресс-релизе IKV.

В качестве главных политических союзников Турции Россию и тюркоязычные страны назвали 24,9% опрошенных, страны ЕС — 24,1%, страны Ближнего Востока — 23,6%, США — 4,3%. Основным экономическим партнером своей страны турецкие граждане видят ЕС (27,8% опрошенных), Россию и тюркоязычные страны в этом качестве назвали 19,3%, Китай и Индию — 18,9%, страны Ближнего Востока — 18,6% опрошенных.

По итогам социологического исследования, 78,9 % опрошенных поддерживают вступление Турции в ЕС, но лишь 31,2% верят, что Турция сможет вступить в Евросоюз в ближайшее время. Главными причинами, препятствующими вступлению Турции в ЕС, опрошенные считают экономические факторы, двойные стандарты Евросоюза, предвзятое отношение к Турции и отличие культур.

Как сообщил IKV, опрос был проведен 18-19 ноября в 18 провинциях Турции и охватил 1311 человек, его итоги были обсуждены в ходе диалога высокого уровня Турция-ЕС в Брюсселе в начале декабря.