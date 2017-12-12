При ударе со стороны Израиля погибли двое палестинцев

ГАЗА, 12 дек — РИА Новости. Двое палестинцев погибли в результате точечного израильского авиаудара по северной части сектора Газа, сообщила местная радиостанция "Аль-Акса", которая связана с правящим в анклаве движением ХАМАС.
По ее данным, жертвами стали палестинцы, которые ехали на мотоцикле.
Тем временем израильская армия опровергает сообщения о точечной атаке.
"Вопреки сообщениям палестинской стороны, Армия обороны Израиля не наносила ударов по северу сектора Газа", — говорится в сообщении.
Эти действия стали ответом на ночной обстрел южных районов страны. В частности, одну ракету перехватили с помощью комплекса ПРО "Железный купол" в районе города Ашкелона, где живут более 130 тысяч израильтян.
Обстрелы заметно участились с началом протестов в Палестине против решения США признать Иерусалим столицей еврейского государства. Ответственность за них Израиль возлагает на правящее в секторе Газа движение ХАМАС и требует соблюдения режима прекращения огня всеми палестинскими фракциями.