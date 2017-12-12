Медведчук прокомментировал закон об образовании на Украине

КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. Заявления украинских властей об обеспечении прав русскоязычных граждан в контексте рекомендаций Венецианской комиссии к закону об образовании говорят о двойных стандартах Киева, заявил лидер общественного движения "Украинский выбор — право народа" Виктор Медведчук во вторник.

По данным Минобразования Украины, Венецианская комиссия в своих рекомендациях указала, что Киев не обязан менять седьмую статью закона об образовании, которая касается языка обучения. Украине рекомендуется в "полной мере использовать гибкость" этой статьи при ее имплементации, увеличить сроки реализации реформы образования, а также освободить частные школы от ограничений по обучению на языках нацменьшинств. При этом комиссия считает, что "новый закон не предлагает решений для языков, которые не являются официальными языками ЕС, в частности, русского языка, как наиболее широко используемого негосударственного языка", что может говорить о его дискриминации. В Минобразования не согласны с этим утверждением, а глава МИД Павел Климкин заявил, что русскому языку на Украине ничего не угрожает.

"Под давлением Венгрии, Румынии официальный Киев готов идти на уступки и делать исключения в применении "языковой статьи" закона "Об образовании", но… только не для русскоязычных граждан. Двойные стандарты Киева со всей наглядностью демонстрируют истинные причины принятия "языковой поправки", — приводит слова Медведчука его пресс-служба в Facebook.

Закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств, вступил в силу 28 сентября, он будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.

В субботу спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил, что никакие изменения в языковую статью закона об образовании вноситься не будут, и он согласовал это с представителями Венецианской комиссии. МИД Украины в понедельник призвал воздержаться от интерпретаций выводов Венецианской комиссии по закону об образовании и "прекратить политизацию" вопроса.