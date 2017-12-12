В Харькове эвакуировали более 400 человек из-за ложного сообщения о бомбе

КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. Более 400 человек были эвакуированы из здания Харьковского апелляционного суда из-за ложного сообщения о минировании, сообщила во вторник пресс-служба управления Нацполиции Украины в Харьковской области.

Как отмечается, сообщение о минировании поступило в полицию во вторник утром. На месте работали следственно-оперативная группа отдела полиции и взрывотехники. Полиция ищет человека, сообщившего о минировании.

"Эксперты осмотрели почти 20 тысяч квадратных метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 422 гражданина. Никаких взрывчатых веществ не найдено", — говорится в сообщении.

Полиция ранее заявила, что зафиксировала почти 600 ложных сообщений о минировании различных объектов на Украине с начала года.