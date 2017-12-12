Киев хочет расследовать с черноморскими странами строительство моста в Крым

Арки автомобильного и железнодорожного пролетов строящегося Крымского моста над центральным фарватером в Керченском проливе. Архивное фото

Арки автомобильного и железнодорожного пролетов строящегося Крымского моста над центральным фарватером в Керченском проливе. Архивное фото

КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. Украина будет инициировать создание совместной следственной группы стран черноморского региона для расследования возможного нарушения экологической безопасности при строительстве РФ моста через Керченский пролив, заявил украинский генпрокурор Юрий Луценко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Россию за нанесение "экологического ущерба" в результате строительства моста в Крым. Вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов в свою очередь заявил, что попытку Киева втянуть Россию в судебные тяжбы из-за строительства моста стоит расценивать как демарш, она продиктована чувством бессильной злобы.

"На этот момент в рамках уголовного производства проходит экологическая экспертиза, если она подтвердит вероятность экологической катастрофы, мы планируем обратиться к странам Черноморского сотрудничества — к Болгарии, Грузии, Румынии, Турции — с предложением создания в рамках европейской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам совместной следственной группы для проведения досудебного следствия, а потом и судебного следствия по строительству этого моста ", — сказал Луценко во вторник на брифинге.

Он добавил, что украинская сторона прорабатывает с иностранными партнерами "перспективы заочного осуждения и введения экономических санкций" в рамках этого дела.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.