Вопрос независимости Курдистана закрыт для Багдада, заявил посол

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Вопрос независимости Иракского Курдистана для Багдада закрыт, все пути сотрудничества между центральными властями и автономией будут восстановлены после отмены результатов референдума, заявил посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади Аль-Азари.

"То, что касается ситуации в Курдистане, то после проведения референдума они объявили о независимости. Мы считаем, что этот вопрос для нашей страны закрыт… Никакой независимости и не должно быть", — сказал посол на встрече с председателем комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константином Косачевым.

При этом посол добавил, что все пути сотрудничества между центральными властями страны и Иракским Курдистаном будут открыты после отмены результатов проведенного референдума.

В нефтедобывающем Иракском Курдистане 25 сентября прошел референдум о независимости. По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость от Ирака проголосовали 92,7% избирателей. Но центральные власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования.

Багдад после проведения референдума в Курдистане принял ряд санкционных мер в отношении курдского региона, среди них — приостановка международного авиасообщения с автономией. Сложившаяся ситуация создает угрозу и экспорту нефти из региона.