Вопрос независимости Курдистана закрыт для Багдада, заявил посол

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Вопрос независимости Иракского Курдистана для Багдада закрыт, все пути сотрудничества между центральными властями и автономией будут восстановлены после отмены результатов референдума, заявил посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади Аль-Азари.
"То, что касается ситуации в Курдистане, то после проведения референдума они объявили о независимости. Мы считаем, что этот вопрос для нашей страны закрыт… Никакой независимости и не должно быть", — сказал посол на встрече с председателем комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константином Косачевым.
При этом посол добавил, что все пути сотрудничества между центральными властями страны и Иракским Курдистаном будут открыты после отмены результатов проведенного референдума.
Багдад после проведения референдума в Курдистане принял ряд санкционных мер в отношении курдского региона, среди них — приостановка международного авиасообщения с автономией. Сложившаяся ситуация создает угрозу и экспорту нефти из региона.