Триполи не подтверждает информацию о работорговле на территории Ливии

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Глава МИД правительства нацсогласия Ливии Мухаммед Сияла заявил, что нет достаточного подтверждения информации о работорговле в стране, однако власти проводят расследование по этому вопросу.

"Что касается каких-либо случаев торговли и рабства, они не совсем подтверждаются, однако президентский совет начал расследование по этому делу. Если будут действительно определены ответственные и виновные люди, подтверждены такие слухи, то к ним будут применены самые жесткие наказания, согласно имеющимся в Ливии законам. Мы прилагаем большие усилия для решения этой проблемы, в том числе в многостороннем формате", — заявил Сияла по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

По его словам, тема нарушения прав человека и незаконной миграции является большой проблемой Ливии, а на сегодняшний день число беженцев и вынужденно переселенных лиц в стране составляет 500 тысяч человек, из них всего 21 тысяча находится в центрах по приему беженцев, которых на территории Ливии 24. "Сейчас проводим работу совместно с ЕС, Африканским союзом и другими региональными организациями по возращению африканских арабских беженцев в свои страны", — добавил Сияла.

Он также отметил, что проблему незаконной миграции можно решить рядом способов, в том числе при взаимодействии с Европейским Союзом, который должен играть важную роль в оказании помощи Ливии в пограничном контроле на южной границе страны. "Только лишь присутствия береговой охраны Ливии в Средиземном море недостаточно для того, чтобы препятствовать незаконной миграции", — сообщил министр.

По его словам, еще одним из способов снижения остроты проблемы незаконной миграции может стать финансирование малых проектов в странах, откуда эти беженцы отправляются, создание дополнительных рабочих мест.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.

Двоевластие и обвал в системе безопасности в Ливии привели к росту активности вооруженных повстанческих группировок и террористических организаций. Из-за отсутствия централизованной власти и единой армии Ливия превратилась в центр контрабанды, а также перевалочный пункт нелегальных мигрантов из Африки в Европу.