В Казахстане задержали троих подозреваемых в пособничестве боевикам

АСТАНА, 12 дек – РИА Новости. Три жителя Акмолинской области Казахстана задержаны по подозрению в пособничестве иностранным боевикам, сообщила во вторник пресс-служба комитета национальной безопасности (КНБ).

"Двенадцатого декабря КНБ по результатам оперативно-розыскных мероприятий задержаны с участием органов внутренних дел три жителя города Степногорск Акмолинской области", — говорится в сообщении ведомства.

В КНБ сообщили, что "указанные лица подозреваются в систематическом распространении в социальных сетях Интернета агитационных материалов международных террористических организаций, а также пособничестве зарубежным боевикам".

"Следственные мероприятия проводятся в рамках уголовных дел, возбужденных по фактам пропаганды и финансирования терроризма", — проинформировали в ведомстве.