В Киргизии задержали боевика, воевавшего в Сирии

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. МВД Киргизии задержало члена международной террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), участвовавшего в вооруженном конфликте в Сирии, передает во вторник агентство "Кабар" со ссылкой на пресс-службу МВД.

"Сотрудниками министерства внутренних дел Киргизстана задержан член международной террористической организации 1996 года рождения, житель Джалал-Абадской области. Задержанный в 2014 году через территорию РФ вылетел в Турцию, откуда перебрался в Сирию, где участвовал в вооруженном конфликте. Он прошел диверсионно-боевую (подрывную) подготовку и входил в состав МТО "Джебхат ан-Нусра"*, — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, возбуждено уголовное дело по статьям о наемничестве и приобретении, хранении и распространении экстремистских материалов. В отношении задержанного принята мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в СИЗО города Ош. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению единомышленников задержанного.

*Террористическая организация, запрещена в России