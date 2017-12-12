В Киргизии задержали боевика, воевавшего в Сирии

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. МВД Киргизии задержало члена международной террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), участвовавшего в вооруженном конфликте в Сирии, передает во вторник агентство "Кабар" со ссылкой на пресс-службу МВД.
Как уточняет агентство, возбуждено уголовное дело по статьям о наемничестве и приобретении, хранении и распространении экстремистских материалов. В отношении задержанного принята мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в СИЗО города Ош. Проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению единомышленников задержанного.
*Террористическая организация, запрещена в России