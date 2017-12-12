Багдад признателен России за помощь в борьбе с терроризмом, заявил посол

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Ирак считает, что вооруженные силы России внесли решающий вклад в победу над террористической группировкой "Исламское государство"* в Сирии, заявил посол Ирака в Москве Хайдар Мансур Хади Аль-Азари.

"Конечно, мы наблюдали с гордостью визит президента (России Владимира) Путина в Сирию в последние дни… Мы считаем, что Россия, российские вооруженные силы внесли решающий вклад в дело мира на территории этой страны", — сказал посол на встрече с председателем Комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константином Косачевым.

Президент РФ в понедельник посетил российскую авиабазу в сирийском Хмеймиме, где отдал приказ приступить к выводу российской группировки войск из Сирии. Выступая перед военными, Путин заявил, что они блестяще выполнили свою задачу, Сирия сохранена как суверенное, независимое государство, в стране созданы условия для политического урегулирования под эгидой ООН. Также Путин провел встречу с сирийским коллегой Башаром Асадом.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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