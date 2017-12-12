МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не слышал об идее созыва конгресса нацдиалога Ливии, хотя в перспективе общенациональное обсуждение ситуации будет необходимо.

"Насчет ливийского национального диалога, я не слышал о таком термине. Знаю только, что, конечно же, много посредников работают с различными ливийскими сторонами", — сказал он на пресс-конференции с министром иностранных дел Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммедом Сиялой.

"Когда дойдет дело, я уверен, что это будет "когда", а не "если", когда дойдет дело до того, что уже обновленное Схиратское соглашение вместе с планом действий спецпосланника генсекретаря ООН начнут выполняться, конечно же, необходимо будет привлечь все ливийское общество. Обретет ли это форму национального диалога, либо какие-либо другие формы, но то, что результаты переговоров, ведущихся сейчас под эгидой ООН, должны быть приняты всем ливийским обществом, это абсолютно неизбежно. И не случайно в контексте этих переговоров ведется речь о подготовке законодательной, конституционной, институциональной реформ и подготовки и проведения всеобщих выборов", — отметил Лавров.

Он также отметил, что наверняка будет необходимо, чтобы весь ливийский народ, все ливийское общество поддержало те договоренности, которые сейчас вырабатываются при активной поддержке РФ.