В Анкаре заявили об отсутствии проблем из-за отсутствия посла США

АНКАРА, 12 дек – РИА Новости, Алена Палажченко. Анкара не считает каким-либо сигналом для себя то, что США в течение двух месяцев не назначают нового посла в Турции, заявил министр иностранных дел страны Мевлют Чавушоглу во вторник.

Прежний посол США в Турции Джон Басс покинул страну в октябре в связи с назначением на должность посла в Афганистане. Президент Турции Тайип Эрдоган обвинил его в инициировании визового кризиса между Анкарой и Вашингтоном после ареста сотрудника американского консульства в Стамбуле Метина Топуза по подозрению в причастности к организации оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

"Политического контекста нет. Мы общались с (госсекретарем США Рексом) Тиллерсоном в Брюсселе, и я спросил его в личном разговоре насчет назначения нового посла США в Анкаре. То, что посол не назначается, — не является сигналом для нас. Это долгая процедура. И мы знаем, что в США с назначениями официальных лиц и чиновников есть пробелы и некоторый застой. Но это внутреннее дело Америки", — сказал он в интервью телеканалу NTV.