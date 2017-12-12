Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Доме приемов МИД России. 12 декабря 2017

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи в Доме приемов МИД России. 12 декабря 2017

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Москва рассчитывает, что вопрос возвращения удерживаемых в Ливии моряков из РФ будет решен в ближайшее время, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Господин министр любезно обещал ускорить решение одного гуманитарного вопроса, который связан с задержанием в прошлом году ливийскими береговыми службами российского танкера, весь экипаж был возвращен на родину, кроме капитана и старшего помощника, и мы рассчитываем, что этот вопрос будет в самое ближайшее время закрыт", — сообщил Лавров по итогам переговоров с министром иностранных дел Правительства национального согласия Ливии Мухаммедом Сиялой.

Глава ливийского внешнеполитического ведомства, в свою очередь, пообещал российскому министру "лично приложить все усилия для положительного решения этого вопроса".

Танкер "Теметерон" был задержан в конце июня 2016 года в 17 морских милях от ливийского побережья. Экипаж состоял из трех граждан России (капитан судна из Севастополя, еще двое — из Керчи и Ростова-на-Дону), а также пяти граждан Украины и одного гражданина Греции. Танкер принадлежит греческой фирме, судно работало под флагом Белиза. Как сообщил уполномоченный по правам человека в Севастополе Павел Буцай, экипаж обвиняют в провозе контрабанды нефтепродуктов.