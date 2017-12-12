В Триполи надеются, межливийские переговоры заложат основы для выборов

МОСКВА, 12 дек — РИА Новости. Глава МИД правительства нацсогласия Ливии Мухаммед Сияла надеется, что на предстоящих межливийских переговорах будет достигнута договоренность о референдуме, а также заложена основа для проведения в будущем выборов президента.

"Сегодня специальный представитель генсека ООН ведет работу по сближению позиций сторон в ливийском конфликте, в том числе это касается подготовки к будущей встрече", — сказал Сияла на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Москве.

"Я надеюсь, что эти посреднические усилия и переговоры между сторонами приведут к переходному периоду и также будет заложена основа для проведения президентских и парламентских выборов и подготовки референдума по конституции", — заявил глава МИД.

Он также выразил благодарность российской стороне за содействие переговорному процессу.

"Мы надеемся, что полная реализация соглашения (достигнутого ранее в Схирате) приведет к созданию стабильного, безопасного, экономически успешного государства", — отметил Сияла.

Как ранее заявил Лавров, очередной раунд межливийских переговоров пройдет на следующей неделе.

После свержения и убийства в 2011 году во время вооруженного конфликта Муаммара Каддафи Ливия переживает период острого кризиса. В стране царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.

Ожидалось, что сформированное по итогам Схиратского соглашения ПНС консолидирует власть в стране, но парламент и органы власти в восточной части страны продолжили действовать независимо.