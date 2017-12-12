Чавушоглу обвинил ЕС в попытках оказать давление на Анкару

АНКАРА, 12 дек – РИА Новости, Алена Палажченко. ЕС пытается оказать давление на Анкару, приостановив финансовую помощь по миграционной сделке, Брюссель не держит слово и потерял доверие, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во вторник.

"Финансовая помощь по миграционной сделке приостановлена. Почему вы не держите свое слово, данное сирийцам? Из обещанных трех миллиардов выделено только 800-900 миллионов, а до конца 2018 года обещали выделить еще три миллиарда. Вы не сдержали слово. А мы сдержали свое слово и продолжаем помогать сирийцам. Вы нас этими деньгами пытаетесь запугать? Это дешевая политика. ЕС и многие его страны впали в популизм. К ЕС не осталось доверия, он потерял репутацию даже внутри себя", — сказал он в интервью телеканалу NTV

Чавушоглу добавил, что "ЕС должен избегать двойных стандартов".

Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".