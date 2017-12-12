Чавушоглу обвинил ЕС в попытках оказать давление на Анкару

АНКАРА, 12 дек – РИА Новости, Алена Палажченко. ЕС пытается оказать давление на Анкару, приостановив финансовую помощь по миграционной сделке, Брюссель не держит слово и потерял доверие, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу во вторник.
Чавушоглу добавил, что "ЕС должен избегать двойных стандартов".
Главы государств и правительств стран-членов ЕС в середине марта 2016 года согласовали с Турцией совместный план по борьбе с миграционным кризисом. Он предусматривает, в частности, оказание финансовой помощи Анкаре на прием беженцев, возвращение в Турцию всех нелегалов, прибывших в Грецию с турецкой территории, и прием Евросоюзом легальных мигрантов-сирийцев из Турции по принципу "один за одного".