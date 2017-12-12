Киев до сих пор не нашел виновных в трагедии 2 мая в Одессе, заявили в ООН

КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. Власти Украины до сих пор не нашли виновных в гибели 48 человек в ходе беспорядков в Одессе в мае 2014 года, говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН о ситуации с правами человека на Украине, обнародованном во вторник.

"В решении суда остался без ответа вопрос о том, кто несет ответственность за организацию массовых беспорядков, приведших к гибели 48 человек", — говорится в докладе.

Ильичевский суд Одесской области 18 сентября оправдал сторонников "антимайдана", обвиняемых по делу о беспорядках на Греческой площади. По данным местных СМИ, суд рассматривал лишь обвинения против активистов "антимайдана", которые, по версии следствия, якобы провоцировали своих сторонников к действиям против участников "евромайдана". Сразу после объявления оправдательного приговора Евгения Мефедова и Сергея Долженкова задержали по новому обвинению — в посягательстве на территориальную целостность Украины. Позже Киевский районный суд Одессы арестовал их на два месяца.

После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.

Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.