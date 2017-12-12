Депутатский офис польского министра подожгли бутылкой с горючей смесью

ВАРШАВА, 12 дек – РИА Новости. Депутатский офис члена Совета министров Польши Беаты Кемпы в Сыцуве (Нижняя Силезия) был подожжен в ночь на вторник при помощи бутылки с горючей смесью, сообщил региональный прокурор Вроцлава Петр Ковальчик, слова которого приводит радиостанция RMF FM.

Следы указывают на умышленные действия нападавших, уточнил Ковальчик.

"Брошена внутрь емкость с легковоспламеняющейся жидкостью", — сказал прокурор.

Как добавил Ковальчик, сейчас следствие проводит областная прокуратура, и, вероятно, расследование по этому делу возьмет на себя отдел по борьбе с организованной преступностью региональной прокуратуры во Вроцлаве. От действий злоумышленников никто не пострадал.

Беата Кемпа — министр в правительстве Польши, депутат сейма от правящей партии "Право и справедливость". Сыцув — ее родной город, поэтому в нем находится депутатский офис.

Это уже третье за последнее время нападение на помещение, занимаемое политиками "Права и справедливости". В понедельник неизвестные залили краской окно в варшавском офисе депутата Анджея Мелака, а в воскресенье вандал нарисовал знак "Сражающейся Польши" (символ независимости страны, использовавшийся во время Второй мировой войны) на двери офиса депутата Лешека Добжиньского в Щецине.