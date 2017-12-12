Житель Украины пытался провезти в Россию два экземпляра "Майн Кампф"

ВОРОНЕЖ, 12 дек — РИА Новости. Курские таможенники нашли у жителя Винницкой области, ехавшего из Украины в Москву, два экземпляра книги Адольфа Гитлера "Майн Кампф", одну из которых он вез в подарок, а другую хотел прочесть сам, сообщает во вторник Центральное таможенное управление (ЦТУ).

Сотрудники таможенного поста "Крупец" остановили в зоне таможенного контроля автомобиль Ford Transit, следовавший из Украины в Россию. Пассажиром в машине был житель Винницкой области, который направлялся к родственникам в Москву.

"В ходе таможенного досмотра в его вещах были обнаружены две книги "Майн Кампф" на русском языке. Со слов молодого человека, книги он приобрел через интернет. Одну книгу вез в Москву для личного изучения и повышения своего общего умственного развития, а вторую — в качестве подарка для знакомого по интернет-переписке", — говорится в сообщении.

Как информирует ЦТУ, по факту ввоза экстремистских материалов составлен протокол об административном правонарушении.

"Майн Кампф" ("Моя борьба") была написана в 1924 году, Гитлер писал ее в заключении. Сочинение считается идеологическим фундаментом национал-социализма, при жизни фюрера книга издавалась миллионными тиражами. До 1945 года книга была переведена на 18 языков, было продано более 12 миллионов экземпляров. В апреле 2010 года "Майн Кампф" Гитлера была внесена в российский Федеральный список экстремистских материалов.