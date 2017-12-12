На Украине почти 30 населенных пунктов остались без электроснабжения

КИЕВ, 12 дек — РИА Новости. Почти 30 населенных пунктов в трех областях Украины остаются без электричества из-за непогоды, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"По состоянию на 07.00 (08.00 мск) 12 декабря остаются обесточенными 29 населенных пунктов в трех областях", — говорится в сообщении.

Населенные пункты остались без электроснабжения из-за непогоды 10-11 декабря. В частности, в Киевской области без электричества остаются шесть населенных пунктов, в Черкасской — 19, в Луганской — четыре.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.