В Египте не знают о сроках подписания протокола о прямом авиасообщении

КАИР, 12 дек — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Информации по срокам и месту подписания протокола между РФ и Египтом о прямом авиасообщении нет, сообщил РИА Новости осведомленный источник в министерстве гражданской авиации Египта, комментируя заявление министра транспорта России Максима Соколова о готовности подписать протокол уже на текущей неделе.

Накануне министр транспорта РФ сообщил в Каире, что российская сторона готова подписать протокол с Египтом по прямому авиасообщению между Москвой и Каиром уже на этой неделе. Он также предположил, что первые рейсы могли бы быть осуществлены в начале февраля будущего года.

"Ничего нового по возобновлению двусторонних консультаций, связанных с протоколом о безопасности авиаперевозок, предложенным Москвой, нет. Нет договоренности по срокам и месту таких переговоров", — сказал источник в минавиации Египта.

По его словам, в настоящее время также нет какой-либо даты возобновления полетов. "Согласно имеющейся у меня информации, до сих пор также нет даты возобновления авиасообщения. Но есть определенные позитивные сдвиги для преодоления проблемы возобновления полетов", — пояснил собеседник агентства.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.