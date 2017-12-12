В Египте не знают о сроках подписания протокола о прямом авиасообщении

КАИР, 12 дек — РИА Новости, Маргарита Кислова, Надим Зуауи. Информации по срокам и месту подписания протокола между РФ и Египтом о прямом авиасообщении нет, сообщил РИА Новости осведомленный источник в министерстве гражданской авиации Египта, комментируя заявление министра транспорта России Максима Соколова о готовности подписать протокол уже на текущей неделе.
"Ничего нового по возобновлению двусторонних консультаций, связанных с протоколом о безопасности авиаперевозок, предложенным Москвой, нет. Нет договоренности по срокам и месту таких переговоров", — сказал источник в минавиации Египта.
Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа. Все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировало случившееся как теракт. Работа по определению причин крушения продолжается до сих пор.