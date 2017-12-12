На юге Киргизии задержали семь членов "Хизб ут-Тахрир"*

БИШКЕК, 12 дек – РИА Новости. Правоохранительные органы Киргизии задержали семь членов запрещенной в республике и РФ террористической организации "Хизб ут-Тахрир", у них изъята взрывчатка, сообщила во вторник пресс-служба МВД Киргизии.

"В настоящее время МВД совместно с другими правоохранительными органами проводит оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и пресечение любых правонарушений, включая провокации со стороны деструктивных элементов… Сотрудниками МВД и госкомитета нацбезопасности… проведен обыск в домах нескольких жителей Джалал-Абадской области, в ходе которых обнаружено большое количество литературы экстремистского толка, кроме того, выявлен факт незаконного хранения взрывных устройств и взрывчатых веществ", — сообщает пресс-служба.

По данным ведомства, правоохранительным органам удалось задержать семь активных членов ячейки "Хизб ут-Тахрир". "При обыске у гражданина А. А. 1985 года рождения, являющегося основным подозреваемым, в доме обнаружены материалы экстремистского толка, книги, листовки, блокнот с записями, флеш-карта, аудио и видеоматериалы. Кроме того, обнаружена и изъята граната РГД-5, а также маски, перчатки, карта Джалал-Абадской области, инструкция по изготовлению самодельных взрывчатых веществ, изъяты также компоненты взрывчатых веществ", — говорится в сообщении.

За незаконное хранение экстремистских материалов, а также взрывчатых веществ и взрывных устройств возбуждено уголовное дело, проводятся следственные и розыскные мероприятия, отметили в МВД.

*Террористическая группировка, запрещенная в России.