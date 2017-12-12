Панамский суд подтвердил выдачу бывшего губернатора мексиканского штата

МЕХИКО, 12 дек – РИА Новости. Верховный суд Панамы в понедельник подтвердил законность решения о выдачи Мексике беглого экс-губернатора штата Кинтана-Роо Роберто Борхе.

В сообщении высшей судебной инстанции страны отмечается, что представленные защитой Борхе доводы против решения были рассмотрены, однако выдача оставлена в силе. Теперь дата экстрадиции должны быть определена администрацией президента Панамы.

Панамские власти согласились экстрадировать Борхе в сентябре. Он был задержан в начале июня этого года в Панаме при попытке вылететь во Францию. В период 2011–2016 годов он занимал пост главы Кинтана-Роо и подозревается в коррупционных преступлениях. С запросом о выдаче власти Мексики обратились к Панаме также в июне.

Борхе стал третьим в числе задержанных бывших губернаторов Мексики. Так, в апреле на территории Италии был задержан бывший губернатор штата Тамаулипас Томас Яррингтон, еще один экс-губернатор штата Веракрус Хавьер Дуарте был пойман в Гватемале и уже выдан Мексике.