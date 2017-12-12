США могут выслать в Мексику журналиста, чья жизнь там находится под угрозой

МЕХИКО, 12 дек – РИА Новости. Американские иммиграционные власти могут выслать в Мексику сбежавшего оттуда журналиста Эмилио Гутьерреса Сото, жизни которого на родине представляется серьезная угроза, сообщает неправительственная международная организация "Репортеры без границ".

Сото обосновался в США в июне 2008 года. Тогда он бежал из мексиканского штата Чиуауа, где работал репортером для одного из изданий, после получения угроз со стороны мексиканских военных. По данным "Репортеров без границ", в одну из ночей примерно 50 солдат незаконно ворвались в его дом.

С тех пор Сото находился в США в ожидании статуса беженца, который запросил еще в 2009 году. Однако первая аудиенция на этот счет состоялась лишь в 2016 году, о ее результатах пока не известно.

При этом несколько дней назад Сото был задержан полицией и вместе с 24-летним сыном в наручниках препровожден в сторону границы. Тогда же его попытались экстрадировать, однако он успел подать апелляцию. В итоге сейчас журналист содержится в центре временного содержания для мигрантов на границе в ожидании решения американских властей.

"Репортеры без границ" сообщают, что с начала года в Мексике были убиты не менее 11 сотрудников СМИ, а страна занимает второе место по числу таких смертей в мире после Сирии. Всего с 2000 года, по данным журналистского сообщества Мексики, в стране были убиты около 120 работников СМИ, 20 пропали без вести, зарегистрированы около 50 случаев нападений на здания СМИ.